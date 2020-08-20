Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 127 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 20 августа.

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Новые носители коронавируса выявлены в 24 городах и районах Ростовской области. Так, в частности, положительный результат теста на коронавирус получили 54 жителя Ростова-на-Дону и 13 жителей Батайска.

Менее четверти новых носителей инфекции — пожилые люди старше 66 лет, 2,4% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области превысило 15,5 тыс. человек.