Тбилиси, , 11:45 — REGNUM С 22 августа, когда власти Грузии открыли границу страны для иностранных гостей, по 15 августа в страну прибыло более 1,2 тыс. туристов. Об этом, как передает агентство Black Sea Press, рассказал 19 августа на брифинге руководитель Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.

Он сообщил, что после открытия границы было выполнено 14 авиарейсов, на которых в страну прибыли 2,2 тыс. человек, из которых 56% были иностранными гражданами.

«Это достаточно позитивное число. Естественно, все мы понимаем, что это минимальный показатель по сравнению с тем, чтобы у нас было, если бы не пандемия. Тем не менее, мы видим очень хорошую тенденцию», — сказал Квривишвили.

Он добавил, что в аэропорту случайным образом выбирают туристов, у которых берут материал для тестирования на коронавирус. Пока не было положительных результатов.

Напомним, за 2019 год Грузию посетили более 7,8 млн туристов.

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