Красногорск, , 11:30 — REGNUM С 1 сентября некоторые занятия в школах Московской области могут проводиться в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

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Собеседник рассказал, что в новом учебном году школам необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Среди них — предоставление каждому классу для занятий отдельного помещения. Во многих школах Подмосковья это условие выполнить затруднительно из-за переполненности учреждений. Чтобы выйти из ситуации, планируется проводить часть занятий проводить дистанционно.

Отметим, что редакция ИА REGNUM на прошлой неделе направила официальный запрос министру образования Московской области Ирине Каклюгиной об организации занятий в новом учебном году. К настоящему моменту ответ не получен.