Кемерово, , 11:30 — REGNUM Новые случаи заражения за прошедшие сутки выявлены в 17 населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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Напомним, в Кузбассе на утро сегодня, 20 августа, было выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом.

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«Кемерово — 33, Ленинск-Кузнецкий — 13, Междуреченск — 12, Новокузнецк — десять, Анжеро-Судженск — семь, Полысаево — три, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — три, Березовский — два, Мариинский муниципальный район — два, Осинники — один, Юрга — один, Гурьевский муниципальный округ — один, Кемеровский муниципальный округ — один, Новокузнецкий муниципальный район — один, Тяжинский муниципальный округ — один, Чебулинский муниципальный округ — один, Яйский муниципальный округ — один», — уточняет оперштаб.

Всего в регионе выявлен 5491 случай заражения коронавирусом, 3748 пациентов выздоровели, 42 скончались.