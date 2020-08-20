Чита, , 11:30 — REGNUM Забайкальские школы продолжают подготовку к началу нового учебного года с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса. Как сообщает сегодня, 20 августа, пресс-служба забайкальского губернатора, заготовлено всё необходимое оборудование, все традиционные режимы работы будут пересмотрены и обновлены.

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Помимо этого, в читинской школе №49 с углубленным изучением английского языка отремонтировали столовую, она разделена на два обеденных зала. Первый — зал для горячих завтраков и обедов. Там есть все необходимое для принятия пищи и отдыха, у входа оборудованы умывальники. Второй зал — пиццерия, которая оформляется в «языковом стиле». Здесь каждый школьник сможет отдохнуть и перекусить с друзьями на переменах.

Также с 1 сентября по поручению президента России Владимира Путина в Забайкалье будет организовано бесплатное питание в школах для учеников 1−4 классов. Региону на эти цели до конца года выделено 343 миллиона рублей.

«Мы старались попасть число первых регионов, где будет реализована эта программа, чтобы дети с 1 по 4 класс смогли за счет федеральных средств получать горячее питание. Эта ситуация непросто давалась нашему министерству образования, потому что многие школы и их пищеблоки в очень слабом состоянии. Тем не менее, эту работу организовали, мы в числе первых регионов, которые с 1 сентября текущего года организуют с участием федерального финансирования горячее питание в школах», — подчеркнул губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, кроме того, с начала нового учебного года все классные руководители в школах будут получать надбавку к заработной плате. Решение о выплатах принято по поручению президента России Владимира Путина. Величина вознаграждения составит 5 тысяч рублей в месяц.

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