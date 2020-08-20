Москва, , 11:28 — REGNUM Уже до конца 2020 года в России начнётся эксперимент по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда». Об этом в ходе Всероссийского августовского совещания Яндекс. Учебника «Школа и цифровое образование» заявил замдиректора департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Александр Лямин.

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«В 2020 году мы начинаем эксперимент по внедрению ЦОС. В 2021 году мы планируем запустить платформу», — сказал Лямин.

По его словам, за год специалисты планируют «посмотреть, какие результаты будут достигнуты, как пользователи воспримут платформу и как мы будем двигаться дальше по всей стране».