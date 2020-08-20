Москва, , 11:25 — REGNUM На сегодняшний день сфера образования нуждается в цифровизации. Об этом в ходе Всероссийского августовского совещания Яндекс. Учебника «Школа и цифровое образование» заявил замдиректора департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Александр Лямин.

«Реализация работы такой эффективной системы, как образовательная, и выполнение национальных целей — мы понимаем, что они невозможны без существенных изменений в системе управления, образования, обучения и воспитания. Нужны какие-то новые технологии, нужно реализовать сложный проект, привнести изменения и принести «цифру» в одну из самых консервативных сфер — сферу образования», — сказал Лямин.

По его словам, объём проекта достаточно большой, и в современной России такого не было и по финансированию, и по вовлечению регионов: «Цели достаточно амбициозные. Будем стараться реализовать всё задуманное».