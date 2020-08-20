Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM В Свердловской области подтвердили информацию о шести новых случаях смерти от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Соответствующая информация зафиксирована в сводке за 20 августа 2020 года. Причина смерти — новая коронавирусная инфекция.

Теперь в регионе подтверждено 388 случаев смерти от COVID-19. Сколько больных COVID-19 скончались от иных заболеваний, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 23 981 случай заражения коронавирусом.

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