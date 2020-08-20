Екатеринбург, 20 августа 2020, 11:28 — REGNUM В Свердловской области подтвердили информацию о шести новых случаях смерти от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»
Соответствующая информация зафиксирована в сводке за 20 августа 2020 года. Причина смерти — новая коронавирусная инфекция.
Теперь в регионе подтверждено 388 случаев смерти от COVID-19. Сколько больных COVID-19 скончались от иных заболеваний, не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 23 981 случай заражения коронавирусом.
Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области выявили ещё 139 носителей коронавируса