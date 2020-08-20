Липецк, , 11:24 — REGNUM В школах Липецкой области состоятся торжественные линейки в честь Дня знаний, но пройдут они с соблюдением требований Роспотребнадзора. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказала исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

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С учётом новых требований Роспотребнадзора мероприятия пройдут в особом режиме: линейки будут проводить поэтапно для разных классов, чтобы не допустить большого скопления школьников, родителей и учителей.

«Начало учебного года с учетом новых требований вызывает обоснованное беспокойство у школьников и родителей. Хочу развеять сомнения, праздник в День знаний в Липецкой области обязательно состоится. Мы понимаем насколько это важно, особенно для первоклассников и выпускников. Однако мы не должны нарушать рекомендации Роспотребнадзора», — заявила Загеева.

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