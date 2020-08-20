Салехард, 20 августа 2020, 11:24 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 69 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Основные очаги заражения на 20 августа: Ноябрьск — 15 положительных тестов; Новый Уренгой — 10; Надым — 8; Салехард — 5.
С начала пандемии в ЯНАО на 20 августа зарегистрировано 12 829 заражений новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 131 человек, 85 пациентов с COVID-19 скончались.