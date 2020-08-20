Габороне, , 11:25 — REGNUM Правительство Ботсваны приняло решение о перевооружении рейнджеров национальных парков, поскольку в южноафриканской стране участились случаи браконьерства. Об этом передаёт VOA Swahili.

За последние шесть месяцев по меньшей мере 17 браконьеров были убиты в перестрелках с военнослужащими.

Напомним, что правительство страны выпустило постановление о разоружении рейнджеров в 2018 году, уточнив, что по закону только военным разрешено использовать огнестрельное оружие во время патрулирования заповедных территорий для борьбы с браконьерством.

Поскольку за последние два года страна потеряла 56 носорогов из-за браконьеров, правительство планирует пересмотреть этот подход.

Министр дикой природы и туризма Ботсваны Филда Керенг недавно сообщила парламенту, что правительство вносит поправки в закон, который запрещает рейнджерам носить оружие.

Член Национального Собрания Кгоборего Нкавана начал в парламенте дебаты о необходимости перевооружения рейнджеров.

«Это подразделение в течение многих лет заботилось о дикой природе Ботсваны, и исчезающих видах таких как носороги… после разоружения численность популяции животных сократилась, а браконьерство — возросло», — сказал Нкавана.

Нкавана утверждал, что законодательство уже дает рейнджерам право использовать огнестрельное оружие.

«Закон предусматривает, что сотрудники дикой природы должны иметь при себе оружие, когда это необходимо. Это дает главе службы дикой природы и национальных парков право определять, когда им нужно такое оружие и где его использовать», — сказал он.