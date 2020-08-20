Женева, Швейцария, , 11:31 — REGNUM Грузия является «образцовой» страной в борьбе с распространением COVID-19 и гепатита С. Об этом, как передает 19 августа «Общественное телевидение», заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

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Как сообщили журналистам в МИД Грузии, Гебреисус встретился с постоянным представителем Грузии в ВОЗ Александром Майсурадзе. Стороны обсудили меры по профилактике распространения коронавируса и по преодолению экономического кризиса, который наступил из-за пандемии.

«Тедрос Гебреисус высоко оценил эпидемиологическую ситуацию в Грузии и отметил, что страна является образцовой не только в борьбе с COVID-19, но и в вопросе внедрения программы всеобщего здравоохранения и борьбы с гепатитом С», — сообщили агентству в грузинском МИД.

Напомним, в Грузии на 20 августа выявлено 1370 носителей коронавируса, более 80% из которых победили инфекцию. Также стоит отметить, что в Грузии с 2016 года действует программа по бесплатному лечению населения от гепатита С.