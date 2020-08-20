Пермь, , 11:19 — REGNUM В Пермском крае коэффициент распространения коронавируса в течение двух недель сохраняется на уровне ниже единицы. За сутки, по состоянию на 20 августа, в регионе выявлено 62 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает краевой минздрав.

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Ежесуточный прирост случаев составил 0,9%, коэффициент распространения — 0,91 (на 19 августа — 0,92).

С начала пандемии в Прикамье выявлено 7 234 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 5 088 пациентов. Скончались 316 человек.