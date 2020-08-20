Уфа, , 11:20 — REGNUM Религиозную организацию оштрафовали за проведения церковных служб с участием прихожан после которых некоторые из них заразились коронавирусом и были госпитализированы в Башкирии. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба Стерлитамакского городского суда.

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По сообщению пресс-службы суда, 12 апреля текущего года Управлением республиканского Роспотребнадзора было вынесено предписание, которым было дано указание руководителям конфессий Башкирии, работающих на территории республики, в период пандемии коронавируса не допускать осуществление массовых церемоний и обрядов до особых указаний.

Несмотря на это, местная религиозная организация нарушила требования данного предписания, а также закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Отмечается, что фигурантом административного дела было совершено правонарушение, которое предусмотрено ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ. В результате суд оштрафовал это юридическое лицо на 200 тысяч рублей.

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