Южно-Сахалинск, , 11:15 — REGNUM В Сахалинской области будут усилены меры безопасности в День знаний и День окончания Второй мировой войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В усиленном режиме с 1 по 3 сентября охранять правопорядок будут более 600 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных агентств и добровольной дружины.

«С 1 по 3 сентября сотрудники полиции будут дежурить на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям, — уточнили в правительстве Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Приморья готовы к началу нового учебного года с учётом всех требований Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ.