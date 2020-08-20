Смоленск, , 11:14 — REGNUM 18 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Смоленской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 20 августа.

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Статистику смертности за сутки пополнил один летальный исход. В то же время 55 человек были выписаны с выздоровлением после коронавируса.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 5992 человек, выздоровели 5009, скончались 122 пациента.