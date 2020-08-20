Москва, , 11:14 — REGNUM За истекшие сутки на территории России ещё 6090 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом 20 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Противошоковая палата Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Отмечается, что в результате этого общее число вылечившихся от нового заболевания в стране достигло 753 513.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 110 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов в стране составляет 16 099.

Также указывается, что за минувшие сутки в стране было выявлено 4785 новых заразившихся коронавирусом и теперь общее число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 достигло 755 513.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 33,5 млн.