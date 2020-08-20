Псков, , 11:11 — REGNUM В Псковской области за последние сутки подтверждено еще 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на два случая меньше, чем было выявлено днем ранее.

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Как сообщили 20 августа в областном оперативном штабе, с учетом новых данных в Псковской области зафиксировано 4314 случаев заражения за всё время пандемии.

Больше всего случаев выявлено в Пскове (1364) и Великих Луках (837).

Выздоровели 3053 пациента из числа заболевших COVID-19, в том числе 43 человека выписаны за последние сутки.

Список жертв инфекции на Псковщине не изменился и составляет на сегодня 60 человек.

За сутки проведено 695 тестов на коронавирус.

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