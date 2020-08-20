Киев, , 11:04 — REGNUM Харьковская область Украины (граничит с Россией) на сегодняшний день очень быстро растет по количеству больных COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который сегодня находится в рабочей поездкой в Харькове, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Конечно, надо посмотреть на больницы, которые работают в этом направлении. У меня запланировано соответствующее совещание, чтобы мы обсудили проблемные вопросы», — отметил министр.

Вместе с тем он не стал уточнять, достиг ли Харьков т.н. «красной зоны» по коронавирусу, призвав дождаться соответствующей информации:

«Сегодня вечером будет заседание комиссии… где будет рассматриваться разный уровень опасности и в целом по Украине в зависимости от заполненных коек, в зависимости от количества больных. Там мы будем определять, соответственно, кто дошел до какого уровня опасности», — отметил Степанов.

ИА REGNUM напоминает, что последние за сутки коронавирус на Украине подтвердили у 2134 человек, что является новым антирекордом страны. При этом в последнюю неделю Харьковская область стабильно входит в тройку лидеров по числу заболевших, а в отдельные дни и возглавляет антирейтинг.