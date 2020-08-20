Пенза, , 11:26 — REGNUM В Пензенской области по информации на 20 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 7495 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 47 жителей региона, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с начала пандемии выздоровели 7137 пензенцев, за сутки — 44 пациента. С момента наблюдения скончались 100 человек. Еще об одном смертельном случае стало известно за последние сутки. Врачам не удалось спасти 70-летнюю женщину, имевшую несколько хронических заболеваний.

Среди новых заболевших есть четверо детей в возрасте 10-ти, 11-ти, 13-ти и 14-ти лет. В столице области выявили 39 инфицированных за последние сутки, сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с начала пандемии в Пензенской области по состоянию на 19 августа снято с коронавирусного учета 27 177 человек. Медики продолжают наблюдение за 3437 жителями региона.

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