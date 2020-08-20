Калуга, , 11:16 — REGNUM В Калужской области намерены начать новый учебный год в обычном формате. Дистанционное обучение не планируется. Об этом 20 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство образования и науки.

А.И. Кречетов. Первое сентября

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По информации ведомства, 1 сентября в каждой школе региона состоится традиционная праздничная линейка и классные часы, посвящённые Дню знаний. Учебный процесс будет организован в привычной форме, но поскольку ещё существует опасность заражения новой коронавирусной инфекцией, в образовательных учреждениях вводятся дополнительные санитарные правила. При входе в здания будет проводиться термометрия, усилен дезинфекционный режим. В школах будут работать рециркуляторы воздуха, установлены санитайзеры. Количество учеников в классе остаётся прежним. Планируется закрепить за каждым классом отдельный кабинет. Масочного режима для учащихся и педагогов не будет. Маски будут обязательны лишь для работников столовой, но если ученик или педагог будут носить маску, то это приветствуется. Желательно, чтобы школьник взял с собой на занятия для личного применения упаковку влажных антибактериальных салфеток и антисептическое средство. В школах не планируют проводить массовые мероприятия. Два раза в день будут дезинфицировать помещения и после каждого урока — проветривать классы. Педагоги будут напоминать учащимся о правилах личной гигиены.

В социальных сетях родители школьников не разделяют оптимизма областного министерства о традиционной форме обучения в новом учебном году, опасаясь введения в любой момент «дистанционки». Перед многими из них стоит дилемма: покупать своему ученику школьную форму или ноутбук. К тому же, обсуждая линейки 1 сентября, родители из Обнинска и Козельска пишут, что их уже предупредили о том, что на школьные линейки пригласят только первоклассников и выпускников.

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