Брянск, , 11:01 — REGNUM Ещё 15 случаев заражения коронавирусом подтверждены в Брянской области за минувшие сутки. Выздоровели 28 пациентов, сообщили 20 августа в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В целом в регионе подтвердили 7904 положительных тестов на коронавирус. С начала пандемии выздоровели 6434 человека.

Лаборатории провели 128 737 исследований, из которых 1335 были сделаны за минувшие сутки.