Казань, , 11:26 — REGNUM В Татарии по состоянию на 20 августа заражены коронавирусом 6191 человек, за сутки инфицированы еще 30 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5062 человека, за сутки — 49 жителей республики. Скончались с момента наблюдения 55 пациентов.

Среди новых случаев инфицирования 23 человека получают медпомощь на дому, семерых госпитализировали. По возрасту наибольшее число заразившихся от 30 до 50 лет — 12 человек. В столице республики подтверждено 14 положительных тестов на COVID-19 за последние сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 55-ой жертвой вируса стала 82-летняя женщина. Пациентку госпитализировали в Чистопольскую центральную районную больницу с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии. Самочувствие больной ухудшалось из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Вирус идентифицировали во время лабораторного тестирования.

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