Тула, 20 августа 2020, 10:59 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Тульской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 20 августа.
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47 пациентов за минувшие сутки были выписаны с выздоровлением после коронавируса. Статистику смертности пополнили четыре летальных исхода.
Всего за период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 8941 человека, 7658 выздоровели. Умер 301 пациент с подтверждённым заражением коронавирусом.