Орск, Оренбургская область, , 10:59 — REGNUM В Орске Оренбургской области в отношении студента местного филиала Оренбургского госуниверситета возбуждено уголовно дело. 29-летнего орчанина подозревают в даче взятки преподавателю, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, студент с помощью банковской карты перевел 21,5 тыс. рублей заведующей кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и биологии» с целью получения положительных оценок при сдаче итоговых госэкзаменов и при защите дипломной работы.

Добавим, что преподаватель ранее признана виновной в получении взятки и приговорена к четырем годам лишения свободы и штрафу в 2,1 млн рублей. Кроме того, наложен запрет на преподавательскую деятельность в течение трех лет и восьми месяцев.

Стоит отметить, в Оренбуржье наблюдается снижение преступлений, связанных со взяточничеством. Так, в первом полугодии зафиксировано 120 фактов, что на 37% меньше чем в январе-июне 2019 года. Средняя сумма полученной взятки составила 2,5 млн рублей, а средняя сумма дачи взятки — 25,6 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Средняя сумма полученной взятки в Оренбуржье выросла почти в 32 раза