Рязань, , 11:00 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Рязанской области за прошедшие сутки, сообщили 20 августа в региональной оперативной рабочей группе. Выздоровели 26 человек.

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Общее количество выявленных носителей коронавируса возросло до 6855. Ещё 25 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав. Выздоровели 6075 человек.

В лечебных учреждениях региона находятся 154 пациента с подтверждённым коронавирусом, в том числе четыре ребёнка. В тяжелом состоянии 12 человек, из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.