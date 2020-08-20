Благовещенск, , 10:56 — REGNUM В Амурской области 1755 предпринимателей получили 47,1 млн рублей на дезинфекцию предприятий в период действия ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Заявки на получение поддержки в налоговую службу подавали 1800 предпринимателей.

Воспользоваться данной помощью могли некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования, и субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый перечень классифицированных горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц или осуществляющие деятельность в сфере спорта, гостиничного хозяйства, общепита, бытовых услуг, дополнительного образования.

Размер выплат составлял фиксированную сумму 15 тыс. рублей и 6,5 тыс. рублей на каждого работника.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв разрешил своим постановлением с 20 августа в полном объёме возобновить работу учреждений дополнительного образования.