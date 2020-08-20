Орел, , 10:53 — REGNUM 38 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Орловской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 20 августа.

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Скончался один пациент с подтверждённым заражением, 64 выписаны в связи с выздоровлением после коронавируса.

В общей сложности на территории региона с 24 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6558 человек, 5050 выздоровели, 101 скончался.