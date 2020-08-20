Москва, , 10:52 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 110 человек. Об этом сообщили 20 августа в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

"Зафиксировано 110 летальных исходов», — говорится в информации.

Всего с начала распространения вируса в РФ скончались 16 099 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 4785 случаев заражения коронавирусом.