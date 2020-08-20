Волгоград, , 10:55 — REGNUM За последние сутки 84 случая заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 20 августа в региональном оперативно штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2430 взрослых и 60 детей. Всего в регионе выявлено 11 023 носителей коронавируса. На лечении в стационарах — 2071 человек, ещё 1538 лечатся амбулаторно. Всего выздоровело 7332 пациента.

За минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, в регионе скончались 82 пациента с коронавирусом.