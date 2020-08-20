Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Геймеры обрушились на разработчиков Microsoft Flight Simulator с критикой из-за того, что объём игры показался им слишком большим. Об этом 20 августа сообщил портал Screen Rant.

Им не понравилось, что авиасимулятор, объём которого составляет 91 гигабайт, очень долго скачивается и устанавливается. Геймеры стали оставлять отрицательные отзывы в Steam. В частности, они пожаловались, что не могут вернуть деньги за игру, поскольку её загрузка занимает более двух часов и при этом происходит во внутриигровой программе.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что игроки стали исследовать в Microsoft Flight Simulator различные загадочные места Земли. Например, некоторые из них отправились в известную «Зону 51». Релиз новой Microsoft Flight Simulator состоялся 18 августа 2020 года.

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