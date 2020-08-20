Тверь, , 10:49 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 20 августа в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

112 пациентов за минувшие сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса, скончались ещё два пациента с подтверждённым заражением.

В общей сложности на территории Тверской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 5140 человек, из них 4036 выписаны с выздоровлением. Скончались 175 пациентов. 929 человек изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.