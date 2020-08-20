Тбилиси, , 10:55 — REGNUM Работы по реконструкции площади возле здания парламента Грузии в Тбилиси завершены. Об этом вечером 19 августа написал на своей странице в соцсети Facebook мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

Он сообщил, что в ходе реконструкции сменили систему водоснабжения фонтанов, заменили 2 тыс. квадратных метров плитки, установили скамейки и фонари освещения. Также были созданы «зеленые зоны», где высадили около 2 тыс. растений.

Официальное открытие площади запланировано на 20 августа.

Стоит отметить, что на площади перед парламентом традиционно проводили акции протеста представители оппозиционных партий и их сторонников. Площадь на ремонт закрыли в январе, и оппозиционеры обвинили власти в том, что таким образом те якобы стараются помешать протестам. На время ремонта протесты проходили на проспекте Руставели, где расположено здание парламента.