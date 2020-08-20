Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM В Петербурге за последние сутки нашли еще 160 носителей коронавируса. Об этом 20 августа сообщает федеральный оперативный штаб. Это на два случая заражения меньше, чем днем ранее, однако в целом снижения суточного количества новых случаев не наблюдается примерно с 29 июля.

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Всего за время пандемии в городе зафиксировали 34 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели от COVID-19 за этот период 24 876 человек, включая 83 пациентов за последние сутки.

В Северной столице также нарастили объемы тестирования: за сутки на коронавирус обследовали 20 436 человек.

В России, добавим, за сутки коронавирус нашли у 4 785 граждан, общее число случаев заражения в 85 регионах страны достигло 942 106 случаев.

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