Челябинск, , 10:44 — REGNUM В Челябинской области отменён Кубок губернатора региона по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Решение было принято из-за отказа нескольких команд приехать в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом. Кроме того, несколько случаев заболевания COVID-19 первично подтверждены у игроков хоккейного клуба «Трактор».

Решение отменить кубок было принято совместно клубами. Оно ориентировано в том числе и на регулярный чемпионат КХЛ, который начнётся через две недели. Во избежание вспышек коронавирусной инфекции за это время будут максимально ограничены посторонние контакты тренеров, игроков и персонала.

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