Бишкек, , 10:44 — REGNUM Мэрия Бишкека разрешила работу общественного транспорта в выходные и праздничные дни, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Общественный транспорт будет обслуживать население с 7 до 11 утра, а также с 14 до 23 вечера. Трехчасовой перерыв необходим для дезинфекции транспортных средств.

Кроме того, разрешена работа точек общественного питания, которые могут работать с 7 утра до 12 ночи. Службам доставки еды разрешили работать без ограничения по времени. Сняты также ограничения на посещение парков, скверов, бульваров, площадей. Разрешен прокат велосипедов.

Отметим, по состоянию на 20 августа в Киргизии выявили 42 146 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 885 человек, скончались 1495 пациентов.

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