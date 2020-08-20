Краснодар, , 10:43 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 20 августа в региональном оперативном штабе. В числе новых пациентов восемь детей и подростков в возрасте от четырёх до 17 лет. Новые случаи заражения подтвердились в 26 муниципальных образованиях региона.

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«Больше всего положительных результатов на COVID-19 получено в Краснодаре — 14. В Северском районе подтвердилось 10 случаев заражения, в Кущевском районе и Анапе — по шесть, в Сочи и Динском районе — по пять, в Красноармейском районе и Геленджике — по четыре», — уточнили в оперативном штабе.

За весь период пандемии на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 10 245 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на 20 августа составляет 180,5. Выздоровели 8620 пациентов, скончался 151 человек. На данный момент в больницах региона в тяжёлом состоянии находятся 39 пациентов — 34 из них подключены к аппаратам ИВЛ, пять человек находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации .