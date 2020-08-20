Железноводск, Ставропольский край, , 10:42 — REGNUM В Железноводске строители при благоустройстве терренкуров раскопали старинную лестницу, ведущую к Архиерейской беседке, которой сейчас не существует. Исторический отрезок лестницы городские власти планируют восстановить. Терренкуры восстанавливают на средства, полученные от курортного сбора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«Благоустройство терренкуров в центральной части Курортного парка находится в активной фазе. При расчистке очередного участка «Пушкинского» терренкура строители обнаружили часть разрушенной лестничной кладки, которая ведет к ныне утерянной Архиерейской беседке. Исторический отрезок лестницы, мы восстановим и сохраним. Это замечательная находка свидетельствует о том, что наши терренкуры появились даже раньше, чем принято считать. Согласно фактам, первый в истории России горизонтальный терренкур (Лермонтовский) был построен именно у нас в 1900 году», — говорит глава города Евгений Моисеев.

Много лет лестница считалась утерянной. Известен лишь один фрагмент — первая ступень исторической лестницы, датированная 1899 годом, много лет назад была уложена у входа в краеведческий музей Железноводска.