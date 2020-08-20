Уфа, , 10:48 — REGNUM Бывшего начальника уголовного розыска районного отдела полиции в Уфе признали виновным в мошенничестве. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Следствием и судом установлено, что с ноября 2017 года по апрель 2019 года начальник отдела уголовного розыска Отдела полиции №3 УМВД РФ по г. Уфе постоянно похищал деньги, которые выдавались на расходы, связанные с осуществлением оперативно-разыскной деятельности отдела. А чтобы обосновать расходы, он изготавливал подложные документы и отдавал их сотруднику, который отвечал за выдачу этих денег. Всего фигурант уголовного дела таким способом похитил порядка 177 тысяч рублей.

По данному факту в отношении 33-летнего обвиняемого было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Фигурант уголовного дела был уволен со службы.

В результате Верховный суд Башкирии приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме этого, была взыскана сумма причиненного ущерба.