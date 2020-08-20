Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Новую игру серии Call of Duty, которая получит подзаголовок Black Ops Cold War, разработчики официально представят 26 августа 2020 года. Ролик с информацией они разметили 20 августа на YouTube-канале франшизы.

Стоит отметить, что игра будет анонсирована в многопользовательском шутере Warzone на карте «Верданск». Разработчики дали понять, что связь между Black Ops Cold War и Warzone не будет потеряна даже после релиза новой игры.

Ожидается, что действие новой Call of Duty будет происходить во времена холодной войны. Ранее разработчики размещали в Warzone различные подсказки, которые приводили геймеров на сайты с информацией о проекте.

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