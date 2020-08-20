Ростов-на-Дону, , 10:41 — REGNUM Ростовская область вошла в число регионов, где в ноябре 2020 года пройдёт вакцинация от коронавируса. Это пока предварительная информация, уточнили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 20 августа.

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«По предварительной информации, Ростовская область вошла в число регионов, где в ноябре пройдет вакцинация от коронавируса. Информация будет уточняться после поступления вакцины. Прививаться в первоочередном порядке будут медики. Никаких принуждений быть не может. Те, кто переболел, не будут вакцинироваться», — уточнил руководитель пресс-центре Сергей Тюрин.

ИА REGNUM напоминает, что 11 августа 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса, которая получила название «Спутник V».