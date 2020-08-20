Чита, , 10:39 — REGNUM Забайкальские школы готовы к переходу на дистанционное обучение в случае новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает «Забайкальский рабочий» со ссылкой на слова и.о. министра образования края Натальи Бянкиной.

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Вместе с тем, чиновница отметила, что считает «удалёнку» крайней мерой, поскольку обычный формат обучения намного предпочтительнее дистанционного для всех участников образовательного процесса — и детей, и учителей, и родителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. По данным оперативного штаба региона на утро 20 августа, в регионе вновь зафиксировали только 16 новых носителей коронавируса, тогда как ещё месяц назад таких ежесуточно выявляли более 100 человек.

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