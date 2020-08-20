Воронеж, , 10:38 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Воронежской области за минувшие сутки, данные опубликовало 20 августа региональное Управление Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

«За весь период наблюдения в Воронежской области зарегистрировано 13 053 случая заболеваний новой коронавирусной инфекцией (в том числе за последние сутки 99). Показатель заболеваемости составляет 560,74 случаев на 100 тысяч населения. Заболеваемость зарегистрирована во всех административных образованиях области», — уточнили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением на данный момент находятся 1482 человека. В регионе в общей сложности проведено 432 265 исследований на коронавирус.

Согласно федеральной статистике, в регионе выздоровели 11 тыс. 561 человек. В федеральную статистику вошло 103 летальных исхода, в том числе три смерти за минувшие сутки.