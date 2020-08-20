Москва, , 10:36 — REGNUM В Москве 29 августа в пятый состоится всероссийская акция «Ночь-кино». Основные места проведения акции — кинотеатры сети «Москино», сообщается на портале мэра столицы.

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Во время проведения акции «Ночь-кино» запланировано свыше 350 показов более чем на 150 площадках — в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях.

Зрители увидят образцы зарубежного и отечественного кинематографа, немые фильмы начала XX века, новее российские сериалы и др. Кинопоказы пройдут с 13:00 до 00:30.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Москве всероссийскую акцию «Ночь кино» посетили 24 тысячи человек.

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