Редвуд-Сити, США, , 10:33 — REGNUM Версия футбольного симулятора FIFA 21 для платформы PlayStation вообще не будет иметь функцию кроссплатформенности. Об этом 20 августа сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, обладатели PlayStation 4 даже не смогут играть с владельцами PlayStation 5. Отмечается, что между поколениями консолей будет передаваться лишь прогресс, которого геймеры достигнут в игре.

Издание отмечает, что новость крайне разочаровала поклонников серии, которые стали выражать своё негодование в соцсетях.

https://twitter.com/EAFIFADirect/status/1292888630571098112

Релиз FIFA 21 на консолях Xbox One и PlayStation 4 запланирован на 6 октября 2020 года. Игра также выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch и ПК.

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