Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на один случай больше, чем днем ранее. В целом суточная выявляемость в регионе не превышает 30 случаев уже в течение десяти дней.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

По данным федерального оперштаба на 20 августа, за всё время в регионе выявлено 6484 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 4787 жителей Ленобласти, в том числе 15 человек выписали за последние сутки.

Количество летальных исходов за последние сутки не увеличилось и составляет 70 случаев за всё время пандемии.

По количеству случаев заболевания в Ленобласти по-прежнему «лидируют» Гатчинский, Всеволожский и Выборгский районы. По смертности от COVID-19: Гатчинский, Тосненский и Всеволожский.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти обнаружили 28 новых носителей коронавируса