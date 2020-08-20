Нур-Султан, , 10:29 — REGNUM Специалисты из Казахстана планируют посетить Россию для изучения вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой в интервью телеканалу Atameken Business.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, рассматривается возможность регистрации российской вакцины и её поставок в Казахстан. «То есть эти образцы получить, чтобы мы могли у себя проверить и, если все нормально, использовать», — уточнил Цой.

Он добавил, что вакцинация от коронавируса будет добровольная, так как основательно не изучена реакция организма на препарат. Бесплатные вакцины будут ставиться людям из группы риска.

Напомним, ученые Казахстана создали вакцину против коронавируса, которая находится на этапе начала клинических испытаний. Препарат создан в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Читайте также: Вирусолог считает нужным привить от коронавируса 50% населения