Тбилиси, , 10:29 — REGNUM Протестный митинг 19 августа провели предприниматели, работавшие на сгоревшем вещевом рынке в районе Тбилиси Варкетили, требуя выплатить компенсации и восстановить работу рынка. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, собравшиеся на акцию протеста заявили, что прошло два месяца после того, как случился пожар на рынке возле станции метро, но компенсации пострадавшим не выплачены, а администрация рынка не позволяет предпринимателям вернуться к своим торговым точкам. Протестующие пригрозили, что будут проводить более масштабные акции.

Сообщается, что к протестующим вышел заместитель главы Самгорского района Сосо Бурдуладзе. Он заявил, что тем, кто оформил страховку, уже заплатили по 30−40 тыс. лари (до $13 тыс. по курсу).

«Не вводите людей в заблуждение. Страховку выплатили всем. Все, у кого были документы в порядке, все получили деньги», — сказал Бурдуладзе.

Напомним, пожар на рынке в Варкетили произошел 16 июня. Тогда торговые павильоны сгорели на площади около 4 тыс. квадратных метров. Мэр столицы Грузии Каха Каладзе пообещал, что все, кто застраховал имущество, получат страховку. Он также сказал, что варианты помощи пострадавшим рассмотрят в мэрии Тбилиси.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Тбилиси рассказал о выплатах пострадавшим от пожара на рынке