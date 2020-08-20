Екатеринбург, , 10:24 — REGNUM В больнице № 40 (Екатеринбург) в скором времени перейдут к работе в обычном режиме. Об этом заявил главврач медучреждения Александр Прудков.

В эфире портала «Е1» руководитель признал, что в Свердловской области зафиксирован спад заболеваемости COVID-19.

«Именно поэтому мы с 24 числа восстанавливаем всю плановую помощь», — сказал Прудков.

Больница первой из всех медучреждений региона стала принимать пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге возобновилась плановая работа женских консультаций.