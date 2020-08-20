Токио, , 10:26 — REGNUM В период с 12 по 19 августа в результате жары, которая установилась в столице Японии, скончались 28 человек, а общее число летальных исходов по этой причине с начала месяца составляет на данный момент 131. Об этом 20 августа сообщает телеканал NHK.

Журналисты отмечают, что все скончавшиеся — это люди в возрасте более 50 лет, при том, что большинству из них было за 70.

Также указывается, что тела многих из умерших были обнаружены у них дома и у них либо не работали, либо не были установлены кондиционеры воздуха.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нынешняя неделя стала наиболее жаркой в Японии за все нынешнее лето. При этом 17 августа температура воздуха в городе Хамамацу, находящемся в японской префектура Сидзуока, поднялась днем до отметки в +41,1 °C, что стало повторением исторического рекорда самой высокой в стране температуры воздуха.